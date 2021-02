GameStop : le gendarme européen des marchés incite les particuliers à la prudence

Quelques jours après l'affaire GameStop, et « bien que les règles et les structures du marché soient différentes dans l’Union européenne, on ne peut exclure que des circonstances similaires se produisent également » en Europe, prévient l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) dans un communiqué publié mercredi après-midi. Selon elle, GameStop a montré « une très forte volatilité de certaines actions américaines (...), sur la base d'informations partagées sur les médias sociaux ». Or, « La volatilité des prix augmente le risque de perte pour les investisseurs », rappelle l’Esma, encore plus lorsque des « stratégies de négociation impliquant un effet de levier » sont mises en place. Aux Etats-Unis, les autorités ont également annoncé vouloir se pencher sur les questions soulevées par l’affaire GameStop.