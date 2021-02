Les fonds actions battent les records de collecte

Alors que les marchés actions atteignent des records, les fonds actions ont accentué leur collecte la semaine passée (données au 10 février, sur sept jours). «Les actions ont enregistré leur plus importante souscription hebdomadaire depuis le début de ces statistiques en 2003, à 58,1 milliards de dollars, ce qui est bien plus élevé que le précédent record hebdomadaire de 46,4 milliards en décembre», notent les stratégistes de Barclays, sur la base des données EPFR. Si l’ensemble des régions ont bénéficié de cet engouement (à l’exception des actions britanniques avec -0,4 milliard de dollars), la majeure partie de cet afflux d'argent frais profite aux grandes capitalisations américaines, souligne pour sa part Bank of America.