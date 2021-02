Les valeurs cannabis offrent des sensations fortes

Dans des marchés actions toujours hésitants (en Europe l’indice Euro Stoxx 50 a rebondi de 0,64% tandis que Wall Street évoluait dans le rouge), la communauté Reddit a de nouveau animé le marché. Après GameStop, puis l’argent, les particuliers américains ont jeté leur dévolu sur les valeurs des producteurs de cannabis, le plus souvent des entreprises canadiennes (Tilray, Aphria, Sundial Growers) dont les cours ont été multipliés entre deux et quatre fois en deux séances, après un message sur WallStreetBets mentionnant leur fort potentiel. En Allemagne, elles étaient parmi les plus achetées hier par les particuliers devant Volkswagen et Deutsche Bank.

Leur hausse n’est pas nouvelle. Ces valeurs ont bénéficié ces derniers mois des spéculations d'une éventuelle dépénalisation par l’administration Biden. L’ETF Alternative Harvest d’ETFMG, qui investit dans ce secteur et dont les deux premières lignes sont Tilray et Aphria, a vu sa valeur tripler depuis novembre (actif sous gestion de 2,5 milliards de dollars) avec une forte progression des volumes au cours des dernières séances. Ce secteur semble aussi être devenu le nouveau terrain de jeux de l’affrontement entre la communauté Reddit et les vendeurs à découvert. Les intérêts shorts sur Tilray ont augmenté à 36,6%, selon Ortex. Mais hier, ces titres étaient déjà en chute libre, Aphria (-30%) retrouvant même son cours d’avant la récente hausse. Tilray (-42%) gardait encore une avance de plus de 20% et Sundial Growers (-10%) était encore en hausse de plus de 100%.