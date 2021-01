Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Selon les dernières données de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse de 2,7 % (99.100 personnes) ce trimestre et augmente de 8,1 % sur un an....