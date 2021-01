Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

GFP Gestion a annoncé lundi l'acquisition de Cetim, filiale du groupe April spécialisée dans la gestion déléguée pour compte de tiers, pour un montant non dévoilé. Il indique vouloir former «la première plate-forme indépendante de gestion en santé et prévoyance en France, avec près de 2 millions...