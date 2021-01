La pente des taux américains traduit la reflation

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le marché des taux américains est sans doute celui sur lequel le pari sur la reflation et l’anticipation d’un stimulus budgétaire supplémentaire de la part de l’administration Biden s’est le plus reflété. «Dans l'hypothèse d’un stimulus plus important, il doit par définition y avoir plus d'offre,...