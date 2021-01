Le Nyse fait de nouveau volte-face sur la cotation des opérateurs chinois

Difficile de suivre le New York Stock Exchange (Nyse). L’opérateur de la Bourse de New York a annoncé mercredi son intention de retirer de la cote trois opérateurs télécoms chinois pris pour cible par l'administration de Donald Trump, après avoir déclaré la veille qu'il ne jugeait plus cette opération nécessaire.

Ce revirement intervient après que le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a téléphoné à la présidente de l'opérateur de la Bourse de New York, Stacey Cunningham, pour lui faire part de son désaccord sur le maintien des trois opérateurs à Wall Street, indique Reuters, selon une source proche du dossier.

La valse-hésitation de la Nyse souligne le manque de clarté et les tensions autour de la mise en place de l'interdiction par l'administration Trump d'investir dans des entreprises chinoises, considérées par Washington comme à la solde de Pékin.