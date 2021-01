Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe de grande distribution Casino et la banque Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont engagé la vente de leur coentreprise de crédit à la consommation, Floa Bank, rapportait hier le journal Les Echos. Les deux groupes ont mandaté les banques d'affaires Rothschild & Co et Lazard pour...