Goldman Sachs pare au Brexit en ouvrant un hub de trading à Paris

Goldman Sachs a annoncé mardi vouloir lancer d'ici au 4 janvier à Paris sa plate-forme de trading d'actions, baptisée Sigma X Europe, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires. La banque compte ainsi éviter à ses clients des problèmes liés à la fin de la période de transition du Brexit, alors que le Royaume-Uni et la Commission européenne ne sont toujours pas parvenus à un accord sur le cadre de leur future relation. Sigma X est la plate-forme multilatérale de négociation (MTF) de la banque américaine, qui croise les ordres d'achat et de vente provenant à la fois d'acteurs externes et d'autres entités du groupe Goldman Sachs. Elle traite environ 0,4% des volumes totaux sur les actions européennes. Goldman Sachs conservera sa plate-forme Sigma X à Londres. A Paris, Sigma X Europe MTF sera le hub pour les clients situées dans l'Union européenne.