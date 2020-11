Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La banque Rothschild & Co a publié lundi à la clôture des revenus de 403,7 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 6% sur un an. Le conseil financier a porté l'activité, avec une progression de 18% sur un an des revenus au troisième trimestre, à 262 millions d'euros. Sur neuf...