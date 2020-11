Les sondages pro-Biden et les confinements moins stricts électrisent les marchés

Rien n’est jamais sûr. Mais plus l’échéance des élections américaines approche, plus une victoire de Joe Biden semble probable. Le dernier sondage effectué par le Wall Street Journal et CNBC indique une avance du démocrate Joe Biden de 10 points au niveau national face au républicain Donald Trump. Un autre sondage, effectué par Morning Consult, donne 8 points d’avance pour le candidat démocrate au niveau national et le place en tête dans les états clés de Floride (à +6 points) et de Pennsylvanie (+9 points).

Avec cette relative baisse de l’incertitude sur les résultats de l’élection, les marchés américains, qui ont bouclé vendredi leur pire semaine depuis le mois de mars, sont attendus en hausse aujourd’hui. Vers 13h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) gagnait 1,7%, à 26.828 points, tandis que celui sur l'indice élargi S&P 500 progressait de 1,4%, à 3.310,50 points. Dans le même temps, le contrat sur le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, s'adjugeait 1,2%, à 11.174,25 points.

En Europe aussi, le regain d’optimisme est sensible. Non seulement les marchés du Vieux continent saluent, comme aux Etats-Unis, la montée dans les sondages de Joe Biden, mais ils réalisent également que les conséquences du deuxième confinement pourraient s’avérer moins importantes que celles du premier au printemps. Le fait que les écoles restent généralement ouvertes et que les gouvernements aient opté pour une durée de confinement plutôt courte, avec des rendez-vous réguliers permettant de rouvrir l’économie si possible, a stoppé la baisse des marchés observée la semaine dernière.

A la mi-journée, le CAC 40 gagnait 1,94% à 4.683 points.