Les gérants actifs demeurent à la traîne des indices

La période de forte volatilité des marchés au début de l’année 2020 n’a pas permis aux gérants actifs américains de briller par rapport aux indices et à la gestion passive. Selon l’étude S&P Spiva US Scorecard, 67% des fonds d’actions américaines ont fait moins bien que l’indice large composite S&P 1500 sur un an glissant au 30 juin 2020. Pendant la même période, 63% des fonds de grande capitalisation ont sous-performé l’indice S&P 500. La situation est pourtant meilleure que fin 2019, ou 70% des fonds d’actions avaient sous-performé sur un an l’indice large et 71% des produits de grandes capitalisations faisaient moins bien que le S&P 500. La plus forte sous-performance a été réalisée, en juin de cette année, par les fonds toutes capitalisations value, qui sont 90% à faire moins bien que leur indice de référence, le S&P composite 1500 value.