CD&R a annoncé le recrutement de Gilles Schnepp, l’ancien PDG de Legrand, comme operating advisor. Il«étendra nos activités d'investissement dans le secteur industriel et des services européens et soutiendra les initiatives d'amélioration opérationnelle et de croissance de notre portefeuille...