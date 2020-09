Bpifrance simplifie sa structure capitalistique

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le projet était en gestation depuis plus d’un an, la crise sanitaire l’a rendu tangible. Une semaine après le début du confinement et à la veille de sa mobilisation pour le déploiement des prêts garantis par l’Etat (PGE), Bpifrance a obtenu l’accord du gouvernement pour simplifier sa structure...