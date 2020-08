Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La croissance du crédit en Chine est, contre toute attente, ressortie plus faible en juillet. Les nouveaux crédits bancaires ont atteint 993 milliards de yuans (121 milliards d'euros), contre 1.810 milliards de yuans en juin et 1.070 milliards un an plus tôt, tandis que le crédit total (total...