Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Au second semestre, le PIB français a plongé de 13,8%, signale la Banque de France dans son dernier point de conjoncture. La reprise se poursuit inégalement : l’activité de l’industrie, des services, et du bâtiment, continue de se redresser et atteint presque son niveau d’avant crise. Mais, au...