Les munitions des banques centrales émergentes s’amenuisent

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Reserve Bank of India (RBI) a surpris les investisseurs en laissant ses deux principaux taux, le repo et le reverse repo, inchangés à 4% et 3,35% respectivement. La plupart des économistes attendaient une nouvelle baisse de 25 points de base (pb) après les 115 pb annoncés depuis le début de la...