Truffle Capital vise entre 600 et 800 millions d’euros pour son nouveau fonds

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Truffle Capital marque son ambition tout en souhaitant respecter son ADN. La société de gestion fondée par Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques en 2001, et dirigée par Patrick Kron depuis plus de trois ans, vient de lever le voile sur son nouveau fonds, baptisé Truffle Medeor. «Ce véhicule...