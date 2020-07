Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Concilier rentabilité et responsabilité sociale et environnementale. Cette promesse, Alter Equity en a fait son leitmotiv et les investisseurs semblent convaincus. La société de gestion présidée par Fanny Picard a clôturé son deuxième fonds d’impact à 110 millions d’euros, soit 40 millions de...