Le FMI s’inquiète du rebond trop rapide des marchés

Les actifs risqués pourraient subir une deuxième correction, a averti jeudi le Fonds monétaire international (FMI) lors de la mise à jour de son rapport de stabilité financière publié en avril. Depuis lors, les marchés ont nettement rebondi regagnant une partie des pertes subies en février-mars grâce au soutien des banques centrales et des gouvernements.

«Il est apparu un décalage entre l'optimisme des marchés financiers et l'évolution de l'économie mondiale», note le FMI.

Hier, l’organisation internationale a revu en forte baisse ses prévisions économiques et attend désormais une contraction du PIB mondial de 4,9% (contre -3% au printemps). Cette déconnexion «augmente le risque d'une nouvelle correction des prix des actifs risqués», alors que les valorisations sur de nombreux marchés d'actions et de crédit semblent «tendues», a affirmé Tobias Adrian, directeur du département des marchés monétaires et de capitaux du FMI, lors d’une conférence sur internet.

Une telle correction pourrait être provoquée par une récession plus profonde et plus longue que prévu, une deuxième vague de contagion, de nouveaux confinements ou une résurgence des tensions commerciales.