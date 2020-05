Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le fabricant de revêtements de sol Tarkett a annoncé mardi avoir obtenu 245 millions d'euros de financements complémentaires. Il a conclu une ligne de crédit renouvelable d'un montant de 175 millions d'euros et d'une maturité d'un an, prolongeable de six mois à son initiative puis de six mois...