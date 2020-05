Le Nasdaq durcit l’accès à son marché pour les sociétés chinoises

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

En plein regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine, l'initiative du Nasdaq confortera les faucons de la Maison blanche. La Bourse américaine a proposé de durcir ses règles de cotation, selon un avis transmis lundi à la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité des marchés, et...