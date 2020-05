Le Nasdaq redevient gagnant

Comme si le Covid-19 était déjà de l’histoire ancienne. Le Nasdaq Composite a retrouvé jeudi ses niveaux de début d’année 2020. L’indice qui regroupe une majorité de valeurs technologiques a touché après quelques heures de cotation un plus haut de séance à 8.988 points, repassant au-dessus des 8.972 points de fin 2019.

Par rapport au point bas annuel touché le 23 mars dernier, à 6.631 points, le Nasdaq Composite a regagné 35%. Il reste toutefois inférieur à son plus haut annuel atteint le 19 février à 9.838 points.

En revanche, le S&P 500, qui comprend plus de valeurs industrielles ou énergétiques, reste encore assez loin de ses niveaux de début d’année. Il affiche une baisse annuelle de 10%, mais a regagné 30% depuis son point bas de mars.

Les effets du confinement restent encore forts sur l'économie américaine. Le nombre d'actifs effectuant une première demande d'allocation chômage a frôlé les 3,2 millions la semaine dernière et s'est révélé un peu plus élevé que prévu. La semaine précédente, plus de 3,8 millions d'Américains avaient fait une demande d'allocation chômage.

Toutefois, le pire est peut-être passé pour le marché de l’emploi. Le nombre hebdomadaire de premières demandes d'allocation a baissé de moitié par rapport aux 6,9 millions enregistrées au cours de la dernière semaine de mars.