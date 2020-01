Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Caisse des dépôts et consignations a franchi en baisse le seuil de 20% du capital et des droits de vote d'Eutelsat Communications et contrôle désormais 19,86% du capital et des droits de vote de l'opérateur de satellites, selon un avis publié vendredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF...