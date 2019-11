La Chine paye plus cher son financement en dollars

L’émission obligataire de la Chine en dollars, prévue ce mardi, devrait se faire avec une prime plus élevée que lors des deux précédents placements dans cette devise. Le pays souhaite lever 6 milliards de dollars. Le carnet d’ordres serait déjà de 15 milliards, selon Bloomberg. Il s’agit d’une émission en quatre tranches à 3, 5, 10 et 15 ans.

La prime de risque réclamée par les investisseurs est supérieure aux précédentes émissions, dans le contexte actuel d’incertitude sur le commerce et de ralentissement plus prononcé de la croissance chinoise. L’orientation de spread initiale (IPT) serait de 65 points de base (pb) pour la tranche à 5 ans contre 50 pb lors de l’émission réalisée en 2018 et 30 à 40 pb en 2017.

La Chine souhaite constituer une courbe en dollars mais aussi en euros, marché sur lequel elle est revenu début novembre pour la première fois depuis 15 ans. C’est la troisième émission en dollars depuis 2017 et la reprise du programme d’émission d’obligations internationales.