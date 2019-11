Christine Lagarde maintient que la BCE continuera de soutenir l’économie

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a appelé vendredi à boucler l'Union économique et monétaire afin de renforcer le marché intérieur de la zone euro et à adopter un "nouveau mix politique" pour répondre aux défis auxquels se trouve confrontée la région. La BCE a un rôle à jouer dans ce processus et elle continuera de soutenir l'économie et de répondre aux risques à venir conformément à son mandat de stabilité des prix, a-t-elle souligné. Cependant, «il est évident que la politique monétaire pourrait atteindre son objectif plus rapidement et avec moins d'effets secondaires si d'autres politiques soutenaient la croissance à ses côtés», a-t-elle déclaré.