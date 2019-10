Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Isatis Capital et Siparex Intermezzo sortent de Steliau Technology. Entrés en décembre 2015 pour soutenir le développement du distributeur et intégrateur de composants et solutions électroniques, les deux fonds ont cédé leur participation minoritaire au profit de B & Capital. Le nouvel...