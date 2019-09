Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Bank of England prépare le terrain pour des restrictions plus dures dans l'industrie des sociétés d'investissement, après les difficultés des fonds dirigés par Neil Woodword et H2O Asset Management, qui ont montré le décalage entre des actifs difficiles à vendre et l'offre de conditions de...