Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Activa Capital et Initiative et Finance mettent un terme à leur aventure dans Atlas for men. Entrés mi-2016 au capital du fabricant de vêtements outdoor pour orchestrer son spin-off du groupe De Agostini, les deux fonds ont cédé leur participation au profit de Latour Capital, qui entre en tant...