Peut-on à la fois nourrir la planète et atteindre la neutralité carbone ?

Face à l'urgence de réduire l'empreinte carbone du secteur agricole, tout en équilibrant les besoins de la population mondiale, une vague de solutions et de technologies innovantes apparaissent rapidement.

Deux milliards de personnes supplémentaires à nourrir d’ici 2050

La croissance démographique ne montrant aucun signe de ralentissement, la priorité est désormais de répondre à la demande alimentaire sans accroître l’empreinte déjà élevée des émissions du secteur agricole mondial.

Les solutions révolutionnaires lancées sur toute la chaîne de valeur agricole attirent des investissements importants et les principales initiatives sont dédiées à la réduction du gaspillage alimentaire, à l’exploitation optimale des ressources déjà rares et à la promotion de l’innovation en faveur de l’agriculture durable.

Rien qu'aux États-Unis, l'agriculture durable a permis au secteur de la gestion d'actifs d'enregistrer une collecte de 2 400 milliards de dollars.

Décarboner le système alimentaire mondial

La croissance soutenue des émissions du secteur témoigne de l'urgence de réduire ses émissions. Les émissions issues des systèmes alimentaires mondiaux correspondent à environ un tiers du total mondial, dont près de 40 % sont dus à la production agricole. Les émissions directes provenant des bovins et des produits laitiers sont collectivement supérieures à celles de n’importe quel pays, à l’exception de la Chine. 2

Le graphique illustre le nombre de kilogrammes de dioxyde de carbone équivalent (CO 2 e) nécessaires pour produire un seul kilogramme de nourriture, par catégorie. La production de viande de bœuf émet toujours beaucoup de carbone, mais cette problématique, ainsi que d’autres, pourraient être résolues grâce aux innovations agricoles et l’évolution des pratiques. Parallèlement, la production accrue de protéines alternatives, la généralisation des produits frais et l'adoption de nouveaux régimes visant à réduire la consommation de viande contribuent à réduire les émissions liées à la production alimentaire.

Intensité des gaz à effet de serre (GES) de divers aliments (kg de CO2 e par kg de protéines)

Sans aucune modification marquée des pratiques actuelles, les émissions du secteur agricole devraient augmenter de 15 à 20 % d'ici 2050 en raison de l'augmentation de la population mondiale et d'une croissance de la consommation alimentaire par habitant comprise entre 8 et 12 %.3

Réinventer les pratiques agricoles

Réduire les émissions du système alimentaire imposera des changements dans divers domaines. En ce qui concerne l'agriculture, plusieurs solutions existent : l'optimisation de l'alimentation des animaux, les stratégies de rotation des cultures, l'agriculture régénérative et l'amélioration des méthodes d'utilisation des engrais.

En outre, la multiplication des nouvelles technologies et innovations agricoles (« agtech ») apporte déjà de vraies différences, notamment :

L'amélioration du profil génétique des plantes pour augmenter la résilience des cultures.

Le recours au big data, à l’Internet des objets (IoT) et à l'intelligence artificielle (IA) pour surveiller l’humidité du sol et la composition en nutriments.

L'utilisation de drones pour déterminer des programmes précis de diffusion des engrais ou des pesticides.

Le déploiement de matériel robotique/autonome pour faciliter l'ensemencement, l'application d'engrais et de produits chimiques et la récolte des cultures.

La valeur de l'« agtech » augmente rapidement à l'échelle mondiale. Valorisé à 9,11 milliards de dollars en 2020, il devrait atteindre 32,50 milliards de dollars d'ici 2027.4

Selon nous, l'agriculture aura un rôle majeur pour atteindre la neutralité carbone et offrira d'excellentes opportunités pour les entreprises qui facilitent et promeuvent de tels changements.

