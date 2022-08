L’euro plonge à un nouveau plus bas de 20 ans face au dollar

L’euro est retombé lundi sous la parité avec le dollar américain pour la première fois depuis mi-juillet, conséquence de la vigueur du billet vert et des craintes de récession dans la zone euro. La monnaie européenne a chuté de près de 1% sur la journée, jusqu’à 0,9935, soit plus bas encore qu’après la chute qui l’avait mené sous la parité les 12 et 14 juillet pour la première fois depuis 2002.

Plus encore qu’une conjonction de facteurs, c’est le risque énergétique qui a une nouvelle fois prévalu avec l’annonce d’une nouvelle fermeture, pour une maintenance de trois jours à la fin du mois, du gazoduc Nord Stream 1 qui permet d’approvisionner l’Allemagne en gaz russe. «Les prix du gaz et de l’énergie connaissent des mouvements de grande ampleur depuis mi-juin face à l’incertitude : la Russie ne semble pas prête à restaurer l’approvisionnement normal et on n’aura probablement pas d’indication sur le risque de ‘black-out’ avant l’hiver prochain, commente Guillaume Dejean, analyste Forex chez Western Union Business Solutions. Outre les fournisseurs d’énergie et les ménages, les Etats pourraient souffrir, et la problématique énergétique se transformer en problématique de dette publique, qui pèse aussi sur l’euro», ajoute-t-il, avec l’idée que la crise politique en Italie est loin d’être terminée…