L’inflation américaine ralentit en juillet

Wall Street ouvre en hausse mercredi, après l'annonce d'un ralentissement plus prononcé que prévu de l'inflation aux Etats-Unis au mois de juillet. Le S&P 500 avance de 1,6% et le Nasdaq Composite prend 2,2% dans les premiers échanges.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 8,5% sur un an en juillet, après une hausse de 9,1% en juin, a annoncé mercredi le département du Travail. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur un taux d'inflation de 8,7% le mois dernier.

Baisse des taux longs

L'indice de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, s'est inscrit en hausse de 5,9% sur un an en juillet, comme le mois précédent, et a progressé de 0,3% sur un mois. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal anticipaient une augmentation de l'indice de base de 6,1% sur un an et de 0,5% sur un mois.

Sur un mois, les prix à la consommation sont restés inchangés en juillet, en données corrigées des variations saisonnières, alors que les économistes prévoyaient une progression de 0,2%. Ils avaient augmenté de 1,3% sur un mois en juin.

Vers 15h10, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans s'inscrivait à 2,729%, contre 2,785% mardi à la clôture, et le celui du 2 ans ressortait à 3,128%, contre 3,259% mardi à la clôture.