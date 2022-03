15th Financial Risks International Forum

Cette année, le Forum a été consacré à la transition environnementale sous le thème : « Risques climatiques et transition verte ».

Pour tout savoir sur ce forum : https://www.risks-forum.org

Le Risks Forum vise à mettre en lumière les défis méthodologiques et réglementaires engendrés par les développements continus en matière de technologies financières et à discuter de solutions durables.

Nous sommes tous conscients que le changement climatique est l'un des principaux défis de notre époque. La lutte contre le changement climatique et la transition de l’économie mondiale vers la sobriété carbone requerront le soutien du secteur financier par le biais d’investissements dans les infrastructures et le secteur de l’énergie, de la création de nouveaux produits financiers et de solutions d’assurance.

Ce défi nécessite également de développer de nouveaux modèles d’évaluation des interactions entre le climat et l’ économie, de mesurer les risques climatiques physiques/transitionnels, ainsi que d’intégrer ces risques dans les prix des actifs, d’évaluer les attitudes et convictions des investisseurs en lien avec ces risques.

Les institutions financières sont interconnectées et le changement climatique représente une menace sérieuse pour la stabilité financière. Les banques centrales et les régulateurs demandent aux institutions financières de divulguer leur exposition aux risques climatiques et ont commencé à concevoir des scénarios de tests de résistance climatique.

Pendant une journée et demie, près de 100 intervenants venus de France et d’ailleurs ont formulé des propositions pour relever ces défis.

Parmi eux, dix personnalités ont répondu à des questions dans les interviews vidéo ci-dessous :

Jean-Edouard Colliard - HEC Paris, Best Young Researcher 2022

Stanislas Pottier - Senior Advisor to the General Management of Amundi

How Paris Financial Center Can Coordinate on Climate Action

Irene Monasterolo (EDHEC) - EDHEC Business School and EDHEC-Risk Institute

Cascading Climate Financial Risks