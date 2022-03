15e Forum international sur les risques financiers

Cette année le thème du Forum porte sur le Risque Climat et la Transition Verte

Pour tout savoir sur ce forum : https://www.risks-forum.org/



Nos intervenants :

Jean-Edouard Colliard (HEC Paris, Best Young Researcher 2022), Associate Professor of Finance, HEC Paris

-Que représente pour vous le Prix du Meilleur Jeune Chercheur en finance et assurance ?

-Quels sont vos principaux domaines de recherche ?

-Comment peuvent-ils contribuer à une meilleure compréhension du secteur financier?

Stanislas Pottier (Amundi) – Paris in green transition, Senior Advisor to the General Management of Amundi

-Vous êtes intervenus sur le rôle que peut jouer la place financière de Paris dans la transition environnementale et l’action climatique. Pouvez revenir sur vos principaux messages ?

-Pourquoi Paris est-elle bien positionnée en matière de finance durable ?

-Quels sont les défis à relever pour promouvoir/attirer davantage la finance durable à Paris ?

Irene Monasterolo (EDHEC) – Cascading risks, Professor of Climate Finance, EDHEC Business School and EDHEC-Risk Institute

-Vous avez présenté votre dernier article de recherche sur les risques climatiques financiers en cascade. Comment se définissent ces risques ?

-Comment le secteur financier peut-il faire face à des risques climatiques en série ? /

-Pourquoi est-ce important de les prendre en compte ?