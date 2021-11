Comment investir en faveur de la production et de la consommation responsable ?

Covéa Finance est la société de gestion de portefeuille du groupe Covéa regroupant les marques MAAF, MMA et GMF. Elle propose une large gamme de fonds qui permet aux investisseurs d’accéder aux plus grandes places financières mondiales à travers des classes d’actifs diversifiées mais aussi des solutions d’investissement en lien avec les grandes problématiques du monde d’aujourd’hui. Elle dispose ainsi d’une gamme à thématique environnementale qui lui permet d’investir selon 4 axes :

Soutenir l’économie bas carbone et investir pour améliorer la qualité de l’air avec Covéa Aeris

Favoriser une gestion raisonnée des ressources en eau avec Covéa Aqua

Produire et consommer de façon responsable avec Covéa Terra

Participer activement à la décarbonation de l’économie et accompagner la transition énergétique avec Covéa Solis

Au cœur des enjeux de notre futur alimentaire : gros plan sur notre fonds Covéa Terra.

Une création contextualisée

Depuis 1970, la société mondiale consomme chaque année plus de ressources que ce que les écosystèmes peuvent produire, affectant mécaniquement les stocks de ressources naturelles. On distingue plusieurs causes à cela parmi lesquelles la croissance démographique, l’urbanisation, l’industrialisation ou encore l’agriculture intensive.

Les ressources se retrouvent ainsi sous tension* :

Des besoins alimentaires en hausse portés par la croissance démographique : 9,7 milliards d’humains sur Terre d’ici à 2050, une production agricole en hausse de 40 à 54% d’ici 2050

Des modes de consommation gourmands en ressources naturelles : 55% de la population est urbaine, la production de plastique sera multipliée par 3 d’ici 2050

De nouveaux enjeux environnementaux mais également de santé publique sont donc engendrés par ces modes de consommation. Les déchets sont encore aujourd’hui peu valorisés. Dans l’Union européenne, sur les 223 millions de tonnes de déchets générés en 2019, 52% ne sont pas valorisés.

C’est en réponse à ces problématiques que Covéa Finance a créé le fonds Covéa Terra dont l’objectif est d’investir sur des valeurs européennes qui permettent de produire et de consommer de façon responsable.

*Sources : FAO, PlasticsEurope, Eurostat et Covéa Finance

Produire et consommer de façon responsable

Covéa Terra a pour objectif de profiter des opportunités d’investissement offertes par la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire, et de capitaliser sur les enjeux d’optimisation et de réduction de consommation de ressources.

Jacques-André Nadal, Responsable du pôle Actions Europe

« Investir dans l’économie circulaire, le recyclage, les innovations et les mécanismes d’optimisation de consommation sont des opportunités pour limiter la pression sur les ressources naturelles et permet également de créer des emplois »

Samir Ramdane, Responsable de l’équipe Gestion OPC Actions Europe

« Covéa Terra est un fonds actions avec 75% minimum d’actions de l’espace économique européen. Nous nous engageons à détenir un minimum de 60% de sociétés qui sont impliquées dans des actions ayant pour objectif de limiter la pression sur la consommation de ressources naturelles à travers 4 thématiques: entreprises impliquées dans l’économie circulaire, le recyclage, l’optimisation des processus de production, le développement de nouveaux produits. »

Quels univers et thèmes d’investissement ?

Les thèmes d’investissement s’organisent en 4 grands axes :

Le développement de produits

En investissant sur des sociétés qui fabriquent des produits nécessitant moins de ressources, moins gourmands à l’usage et/ou à durée de vie allongée.

L’innovation

En investissant dans des sociétés qui innovent dans la façon de produire, dans le mode de distribution ou encore dans le modèle d’entreprise.

L’optimisation des processus de production

En investissant sur des sociétés qui limitent le gaspillage de matières dans leur processus de production

Le développement des capacités de recyclage

En investissant dans des sociétés qui développent des capacités de collecte et des techniques améliorant le taux de valorisation.

Pour quel processus de gestion ?

La sélection des titres fait l’objet d’un processus rigoureux mis en œuvre par la gestion, l’analyse financière et extra-financière à travers nos Perspectives Économiques et Financières. Il nous permet d’identifier en amont les sociétés les plus attractives sur cette thématique. Ensuite, leur éligibilité est soumise à la validation de 3 critères :

La part de l’activité sur la thématique et la capacité à la faire croître ;

Les impacts environnementaux directs ou indirects sur l’environnement ;

Les engagements et objectifs des sociétés en matière environnementale.

En savoir plus sur ce fonds : https://institutionnel.covea-finance.fr/nos-fonds/covea-terra-i-c

Mentions légales :

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque de concentration sectorielle, risque actions, risque lié à l’investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations, risque lié à l’investissement dans des pays émergents, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de surexposition du fonds, risque de change, risque de contrepartie, risque lié à l’investissement dans des instruments dérivés et/ou titres intégrant des dérivés, risque de durabilité. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d’information, nous vous invitons à vous référer au DICI et au prospectus du fonds. SRRI : L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) classe votre fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est déterminé en fonction du niveau de volatilité annualisée de l’OPC.

Ce fonds est géré par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 24 901 254 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris. Ce document est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas la base d’un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l’objet de changements sans préavis de notre part. Toute reproduction ou diffusion de tout ou partie du présent document devra faire l’objet d’une autorisation préalable de Covéa Finance. Ce document ne se substitue pas au DICI. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DICI consultable sur le site internet de Covéa Finance www.coveafinance.fr, sur lequel figurent la stratégie d’investissement et les risques associés au fonds.

Crédit photo : Fleur photo créé par jcomp