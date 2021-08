Les actions dégringolent avec les craintes de tapering

Les actions trébuchent, les rendements obligataires mondiaux se resserrent et le dollar atteint un sommet de neuf mois jeudi alors que les craintes d’un prochain tapering (réduction des achats d’actifs) de la Fed et les inquiétudes liées au Covid hantent les marchés boursiers et stimulent une nouvelle ruée vers les actifs refuges.

En Europe, l'indice Stoxx 600 accuse sa plus forte baisse quotidienne depuis un mois, en repli de 1,9% vers 13h. A Paris, le CAC 40 chute de 2,5%, entraîné à la baisse par le secteur du luxe. A Francfort, l’indice Dax 30 perd 1,8%. Wall Street, qui a déjà terminé en repli mercredi (-1,07% pour le S&P 500), devrait ouvrir en baisse de 0,7%, selon les indications des contrats futures. La volatilité bondit à 23,7 (indice VIX). Les marchés actions avaient atteint de nouveaux plus hauts en début de semaine. Le CAC 40 était même tout proche de son record de septembre 2000 à 6.922 points.

Les matières premières sont également sous pression avec le pétrole en baisse pour une sixième séance consécutive, à des plus bas de trois mois, tandis que le cuivre est tombé à son plus bas niveau de plus de quatre mois.

Les minutes de la réunion (FOMC) de juillet de la Réserve fédérale américaine, publiées mercredi soir, ont montré que les responsables de la banque centrale s'attendaient à ce qu'ils puissent assouplir les mesures de soutien monétaire dès cette année, même s'il y a encore des divisions au sujet de la reprise du marché du travail et le niveau de risque posé par l'augmentation des cas de coronavirus.

La fuite vers les actifs refuges pousse les rendements des Treasuries américains vers leur creux récent. Le taux 10 ans à 10 ans recule à 1,23% (-5 points de base). Les rendements des emprunts d'État de la zone euro sont également en baisse. Celui du Bund à 10 ans se replie de 1 pb à -0,49%, non loin de son plus bas de six mois atteint plus tôt en août.

Autre valeur refuge, le dollar s’apprécie de 0,35% face à l’euro à 1,167 pour un euro, son plus haut depuis novembre 2020, tandis que l’indice DXY avance de 0,3%, également à un plus haut depuis neuf mois.