L’ESG, l’accélérateur d’une croissance durable

La forte ambition européenne en matière d’ESG

« L’Europe entend à la fois flécher les investissements vers des activités durables, favoriser la transparence et intégrer systématiquement la durabilité à la gestion des risques », résume Alix Faure, Directrice de l’Investissement Responsable à l’Association Française de Gestion. « La colonne vertébrale de cette ambition est la taxonomie, un dictionnaire des activités durables sur le plan environnemental, partagé par tous les acteurs économiques. » S’y ajoutent le règlement SFDR, qui demande déjà au secteur financier plus de transparence et une classification des produits financiers selon leur « pureté » ESG ainsi que la directive CSRD, qui contraindra dès l’exercice fiscal 2023 les entreprises cotées à communiquer de manière standardisée sur certains indicateurs ESG (émissions de CO2, équité des rémunérations, etc.), avec pour objectif affiché une qualité des données digne des données financières.

Enfin, les actes délégués Mifid vont permettre de connaître les préférences ESG des clients du secteur financier. Pour une entreprise comme Bureau Veritas, spécialiste de la certification, ce foisonnement réglementaire est un axe de développement, notamment dans l’environnement ou la vérification du reporting des entreprises. « Les activités vertes étant privilégiées par les investisseurs, même des entreprises non assujetties à la taxonomie seront poussées à déclarer volontairement des éléments la concernant, et la qualité des données devra être auditée par des organismes tiers », explique Marc Boissonnet, Vice-Président Exécutif de Bureau Veritas.

L’impact de la taxonomie sera sensible dès l’exercice 2021

C’est le début d’un long voyage et il commence maintenant. La taxonomie européenne a logiquement commencé par le climat : dès les publications portant sur l’exercice 2021, les entreprises contribuant aux objectifs climatiques devront aligner leurs reportings aux exigences de la taxonomie. Mais, dès le deuxième semestre 2021, d’autres sujets environnementaux (biodiversité, économie circulaire, ...) seront discutés, en attendant un possible équivalent sur les données sociales. Toutefois, les enjeux à traiter restent à la fois complexes et élevés : en particulier, se passer des énergies fossiles ne sera pas si simple, car « les énergies renouvelables sont loin d’avoir la même densité », explique Jean-Marc Jancovici, Associé Fondateur du cabinet de conseil Carbone 4.

Des défis dont l’industrie financière tente de s’emparer. « Nous nous focalisons sur un triple enjeu : rebâtir une société plus écologique, plus juste et plus inclusive, explique Jenn-Hui Tan, Directeur Monde de l’Investissement Durable de Fidelity International. Notre travail s'appuie sur la formidable base de connaissances que constituent les 15 000 à 16 000 entretiens annuels menés avec les entreprises par nos 180 analystes partout dans le monde et notre propre système de notation extra-financière. Notre démarche d'engagement très active est un levier majeur pour avancer sur diverses thématiques : résilience de la chaîne d'approvisionnement, financement de la transition climatique, pratiques liées à l’huile de palme, ... »

De nouveaux espaces à conquérir pour les gérants actifs

La richesse de cette base permet des approches ESG larges - réduire drastiquement l’empreinte carbone d’un portefeuille d’actions diversifié, par exemple - mais aussi d’autres plus ciblées. « Dans le secteur de la gestion des déchets, nous pensons que les pratiques actuelles ne sont pas pérennes et nous ciblons donc les entreprises contribuant à son amélioration, par des solutions de recyclage ou de réduction du volume de déchets », explique Cornelia Furse, gérante chez Fidelity International. S’intéresser à ces segments qui préoccuperont demain les régulateurs, c’est s’offrir l’opportunité de détecter précocement les gagnants de demain. La même logique prévaut quand il s’agit de sélectionner des valeurs dans des zones comme l’Asie, où les pratiques ESG sont plus disparates, mais pourraient converger vers les standards qui se profilent en Europe.

La réglementation ESG, certes imposante, qui se met en place en Europe n’est pas seulement un ensemble de contraintes. Ses exigences de plus en plus fortes propulsent l’ESG dans le concret. Un nouveau champ s’ouvre pour les entreprises et la finance.



En savoir plus sur Fidelity International

Document rédigé le 8 juin 2021. Ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable.

_________________________________________________________________________________

Informations sur les risques

La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.

Les valeurs citées dans ce document ne constituent pas des recommandations d’achat ou de vente. Elles ne sont données qu’à titre d’illustration.

Les investisseurs doivent prendre note du fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d'actualité et avoir déjà été mises à exécution.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises.

Informations importantes

Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n’émet pas de recommandations d’investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l’information sur les produits et services dans les juridictions désignées à l’exception de l’Amérique du Nord. Cette information n’est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Ce document est destiné uniquement aux investisseurs résidant en France. Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés sont ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Les spécialistes d’investissement inclus à la fois des analystes et associés. Le présent document a été établi par FIL Gestion, SGP agréée par l’AMF sous le N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris. CP202118.