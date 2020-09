Jean Castex anticipe la création de 160.000 emplois en 2021

Le plan de relance de 100 milliards d’euros, dont les détails seront détaillés dans la matinée, devrait permettre la création de 160.000 emplois en 2021, a déclaré ce matin le Premier ministre Jean Castex c sur RTL.

Lors des universités d’été du Médef à la fin du mois d’août, le Premier ministre avait déjà donné quelques orientations sur ce plan de relance. Au moins un quart des 100 milliards d'euros annoncés (en plus des 455 milliards d’aides directes et indirectes annoncées au printemps) bénéficieront aux PME et TPE, avec notamment une baisse dès le 1er janvier les impôts de production de 10 milliards d'euros par an.

Au total, 35 milliards d'euros de ce plan serviront à améliorer la compétitivité de la France, 30 milliards seront dédiés à la transition écologique et 25 milliards seront dévolus à l'emploi.

Le Premier ministre a déclaré par ailleurs ce matin que les prévisions de croissance du pays seraient actualisées dans les semaines à venir. Pour l’heure, le gouvernement anticipe une contraction de 11% du produit intérieur brut (PIB) cette année, mais ces chiffres pourraient être revus à la hausse.