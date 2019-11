Investissements illiquides : « Think out of the box »

Recherche rendement désespérément. Pour les investisseurs en quête de rendement, déprimés par les taux négatifs des obligations d’Etat, s’exposer aux classes d’actifs illiquides est une solution. Le non-coté permet de percevoir des revenus stables et réguliers sur le long terme, relativement plus attractifs que ceux offerts par les actifs traditionnels.

Toutefois, une allocation d’actifs judicieuse ne suffit pas toujours pour atteindre ses objectifs d’investissement. Penser différemment peut s’avérer un moteur de performance à ne pas négliger. Natixis Investment Managers distribue les fonds d’une vingtaine d’affiliés, dans le monde entier. Chacun de ces affiliés est unique et se démarque par la singularité de son approche.

Nous vous proposons pendant quatre semaines de faire avec eux un pas de côté pour regarder une classe d’actifs alternative sous un angle différent : le Private Equity en se concentrant sur les entreprises de taille intermédiaires avec une exposition mondiale, la dette privée infrastructures en se concentrant sur la transition énergétique, la dette privée entreprises avec un prisme ESG et les infrastructures investies en fonds propres en faisant de la proximité avec les parties prenantes la clef de voute du financement du projet et de sa réussite.

Le capital investissement 2.0 : local et global

S'attaquer aux enjeux de la diversification géographique

Points clés :

L’exposition à des entreprises de taille moyenne localisées dans différentes zones géographiques permet de renforcer la diversification d'un portefeuille de capital-investissement. Il est difficile de pouvoir bénéficier d'une exposition mondiale au marché des entreprises de taille moyenne

Chacune des trois grandes régions du monde (Europe, États-Unis et Asie) est influencée par des moteurs économiques et présente des profils de risque bien distincts. Pour mieux gérer les risques et améliorer les rendements, il est préférable de s’exposer à ces trois régions

Pour identifier les entreprises de taille moyenne les plus prometteuses dans le monde, il est essentiel de disposer d'une structure mondiale dotée d’expertises locales dans les principales régions du monde. L’accès aux opportunités mondiales nécessite cette présence locale et une proximité avec les entreprises et les opportunités de transaction

Retrouvez ici l’intégralité de l’article, Capital-investissement mid-market : 2.0