Financements & Marchés

L’activité des fonds de dette privée bat son plein en France, tant en terme d’investissements que de collecte. L’an dernier, six fonds ont levé 3,5 milliards d’euros, une hausse de 48% sur un an, selon la deuxième enquête annuelle réalisée par France Invest et Deloitte auprès des membres de l’association ou des fonds actifs en France. Le millésime 2019 s’annonce très soutenu aussi puisqu’un acteur comme Tikehau doit boucler cette année de nouveaux véhicules.