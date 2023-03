Or : Coup de projecteur sur la performance de janvier

L’or a poursuivi sa forte progression entamée en septembre 2022 en s’appréciant de 5,7 % en janvier pour terminer le mois à 1 928 $ l’once. L’or bénéficie du sentiment des investisseurs selon lequel le taux directeur de la Fed se rapproche de son pic cyclique et des répercussions que cela pourrait avoir sur les rendements réels et la vigueur du dollar américain.

Prix de l’or pendant le mois

Source : Bloomberg, au 1er janvier 2022. Les performances passées ne présagent en aucun cas des performances futures.

L’or a clôturé le mois de janvier à son niveau de fin de mois le plus élevé depuis mars 2022 même si le métal a atteint un point haut de 1 948 $ durant le mois. Le rendement mensuel de 5,7 % implique que le métal a enregistré une hausse de cours de 18,4 % au cours du trimestre achevé fin janvier. L’or est généralement vigoureux en janvier, il s’est en effet apprécié de 2,0 % en moyenne au cours de ce mois ces 25 dernières années. La performance particulièrement solide de l’or en janvier 2023 s’explique principalement par deux facteurs : le marché anticipe que le taux directeur de la Fed atteindra son pic cyclique plus tôt que prévu et il est de plus en plus convaincu que la Fed abaissera son taux directeur en deçà de 5 % à la fin de cette année (alors que la Fed signale actuellement que le taux des Fed funds dépassera les 5 % fin 2023).

Le cours de l’or a également bénéficié du Nouvel An lunaire chinois, qui est tombé au mois de janvier cette année, ce qui devrait stimuler la demande de bijoux. La Chine est généralement le plus gros acquéreur de bijoux en or au monde, bien que 2022 ait fait figure d’exception (à cause de la réponse de la Chine à la pandémie), l’Inde s’étant adjugée la plus grande part. L’affaiblissement du dollar devrait également servir de catalyseur aux achats de la Chine. Les dernières données révèlent également une demande exceptionnelle de la part de la banque centrale, ce qui pourrait permettre à l’or de poursuivre son ascension. En revanche, il n’y a pas eu de flux de souscriptions dans les ETF sur l’or comme nous aurions pu nous y attendre au vu de la dynamique de l’or.

Le sujet du plafond de la dette américaine a refait surface, il pourrait s’avérer avantageux pour l’or si les incertitudes politiques venaient à s’intensifier. C’est une problématique qui pourrait être soulevée dans les prochains mois.

Gardez un œil sur…les flux d’ETF.

Prix de l’or et rendements réels des obligations

Source : Bloomberg, au 1er janvier 2022. Les performances passées ne présagent en aucun cas des performances futures.

Le mois de janvier s’est caractérisé par une baisse des rendements réels, qui ont clôturé le mois à 1,25 %. Les données d’inflation sont en recul par rapport aux niveaux élevés constatés précédemment, mais c’est leur orientation qui agit comme le catalyseur des anticipations de taux du marché ; les marchés font abstraction des chiffres d’inflation pour se concentrer davantage sur la trajectoire de la croissance économique. Les chiffres d’activité économique se sont révélés mitigés, mais les données provenant des études continuent de souligner des signes de contraction. La Fed se concentre toutefois spécifiquement sur le marché du travail.

La banque centrale américaine a souligné sa plus forte dépendance à l’indice trimestriel du coût de l’emploi, car elle continue d’analyser la problématique du marché de l’emploi pour prévoir les hausses de taux. Le chiffre le plus récent a révélé une hausse de 1,0 % en glissement trimestriel des coûts de l’emploi, ce qui est à la fois inférieur aux anticipations et aux précédentes prévisions, mais toujours nettement supérieur au taux précédant la pandémie. Les coûts de l’emploi incluent les avantages sociaux en plus des salaires, mais, dans l’intervalle, il se peut que les chiffres mensuels des salaires servent de guide pertinent et donnent une idée de la prochaine décision de la Fed.

Gardez un œil sur… les chiffres de l’emploi.

Prix de l’or et du dollar US

Source : Bloomberg, au 1er janvier 2022. Les performances passées ne présagent en aucun cas des performances futures.

La faiblesse persistante du dollar américain s’est soldée par un repli de l’indice DXY sur les niveaux de mai 2022. Sur le mois de janvier, l’indice a cédé 1,4 %, ce qui représente une baisse de 10,5 % depuis son dernier sommet de 114,1 enregistré en septembre 2022. Le dollar s’est déprécié depuis la dernière réunion de la Fed lorsque les marchés avaient revu à la baisse la hausse des taux à venir, de 50 points de base (pb) à 25 pb, et ce positionnement s’est renforcé au cours du mois de janvier. Ce changement a creusé les écarts de taux d’intérêt, provoquant la faiblesse du dollar. La faiblesse du dollar est le principal moteur de la performance positive de l’or dernièrement.

Lorsque l’or était à des niveaux similaires en avril de l’année dernière, la Fed avait un avantage relatif de 75 pb sur les anticipations de hausses des taux de la Banque d’Angleterre et de 50 pb sur celles de la BCE jusqu’au terme de la période de prévision. Si l’on se réfère à la fin de la période prévisionnelle actuelle, la Banque d’Angleterre possède un avantage de 75 pb de hausses sur la Fed et la BCE devrait dépasser les taux de la Fed de 1,5 %. Bien que la faiblesse du dollar soit évidente, l’implication quantitative pour l’or est assombrie par le fait qu’en avril 2022, l’or venait de s’éloigner de ses plus hauts en raison de l’invasion de l’Ukraine. Aujourd’hui, le thème clé du marché est le suivant : la Fed anticipe des taux plus élevés que les marchés en fin d’année. La faiblesse escomptée du dollar serait par conséquent moindre, si le point de vue de la Fed venait à prévaloir.

Gardez un œil sur… la convergence entre le marché et la Fed sur le taux des Fed Funds en fin d’année.

Risques d’investissement



La valeur des placements et tout revenu fluctueront (cela peut être en partie le résultat des fluctuations des taux de change) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer le montant total investi.



Informations importantes