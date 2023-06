L’impact de la finance décentralisée

Bienvenue dans la nouvelle série d’articles d’Invesco, qui s’intéresse à l’univers des actifs numériques et de la gestion de portefeuille. David Dowsett, directeur mondial de l’innovation et des technologies émergentes chez Invesco, et Ashley Oerth, analyste senior en stratégies d’investissement, analysent l’essor de la finance décentralisée dans le secteur de la gestion d’actifs, les raisons de cet essor et les répercussions que cela pourrait avoir sur le secteur.

Le terme « finance décentralisée » ou « DeFi » est souvent employé dans l’univers des cryptomonnaies. Il évoque la spéculation et les arcanes et rouages de code. Mais la DeFi repose sur une tendance qui modifie la façon dont les gens appréhendent et structurent l’économie de manière plus générale.

L’idée est de décentraliser certains aspects centralisés de la gestion financière traditionnelle, comme l’autorité décisionnelle, le règlement et la tenue des registres. L’objectif est de réduire le risque de fraude, d’abus et de corruption, d’améliorer l’efficacité des transactions financières et d’y faciliter l’accès.

La DeFi y parvient grâce à une technologie de bases de données décentralisées, que l’on nomme communément la blockchain. Cette technologie permet aux utilisateurs d’accéder divers types de produits et services financiers, sans qu’ils aient à passer par un intermédiaire, comme une institution centralisée.

Dans la finance traditionnelle, les acteurs de marché s’en remettent à des établissements et des intermédiaires opérant sur les marchés financiers mondiaux, chargés d’émettre, de négocier et de régler des investissements. La DeFi réoriente le mécanisme de confiance vers la technologie blockchain, qui permet une vérification publique des transactions, ce qui se traduit par plus de transparence, d’efficacité et de rapidité.

En termes généraux, les progrès technologiques ne modifient pas les événements, mais la façon dont ils surviennent. Par exemple, plusieurs études réalisées par des grandes banques centrales ont montré que les transactions réalisées sur la blockchain pouvaient permettre des paiements et des règlements de titres plus rapides.

Autre avantage de la décentralisation : elle optimise la convergence des acheteurs et des vendeurs. Par ailleurs, elle accroît la profondeur des marchés et les rends plus accessibles (grâce à l’émergence de nouvelles sources de liquidité), sans sacrifier la sécurité et la confiance.

Avec tout le battage médiatique qu’a suscité la finance décentralisée, il n’est pas surprenant que certains s’interrogent sur ce qu’est un système sans tiers de confiance.

Ces systèmes parviennent à un consensus grâce au code et à la cryptographie, au lieu de s’appuyer sur des institutions qui traitent et règlent les transactions. En d’autres termes, les systèmes sans tiers de confiance désintermédient la confiance et la répartissent entre les membres du réseau.

Sans rien sacrifier de la confidentialité des données, une version unique de vérité irréfutable est enregistrée, qui peut ensuite être vérifiée par certaines parties, mais qui ne peut pas être contrôlée par une autorité unique. Le registre assure la traçabilité des transactions et le codage est censé améliorer la cybersécurité pour les acteurs de marché.

Depuis la naissance des titres de bourse dans les années 1600, les progrès technologiques ont permis de passer des actions matérialisées sur papier au trading électronique avec règlement à T+21. Dans les années 2000, ce phénomène s’est accéléré et les salles de marché ont laissé place à des portails de trading en ligne. Cela s’est également traduit par une plus grande fréquence et une plus grande disponibilité des données, ainsi que par des vitesses d’exécution à haute fréquence.

Désormais, depuis 2020, la blockchain permet d’enregistrer la propriété d’actifs dans un registre décentralisé, accessible au grand public. Cette « tokenisation » permet d’enregistrer la propriété de n’importe quel actif, qu’il soit corporel/matériel ou incorporel/immatériel. Si cet actif peut appartenir à quelqu’un et à avoir de la valeur aux yeux de cette personne, il peut être offert sous forme de jeton, «token», puis intégré dans un marché d’actifs plus vaste.

Le tableau ci-dessus récapitule les évolutions majeures et récentes mettant en lumière l’adoption galopante de la DeFi dans l’univers mondial de la gestion d’actifs. Le prochain article se penche plus en détail sur la tokenisation.

1 T+1 (ou T+2, T+3) désigne la date de règlement des transactions. «T» désigne la date de la transaction, tandis que 2 ou 3 indique le nombre de jour nécessaires au règlement de la transaction, après la date de la transaction.



Lorsqu’un professionnel de la gestion ou un centre d’investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres d’investissement et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.