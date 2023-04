Commentaire mensuel sur l’or

L’or a chuté de 5,3 % en février car les chiffres spectaculaires de l’emploi non agricole aux États-Unis en début de mois et une inflation plus persistante que prévu ont incité les marchés à réévaluer les prévisions des taux terminaux. Le rebond du dollar a, par ailleurs, exercé une pression baissière supplémentaire sur l’or.

Prix de l’or pendant le mois

L’or a clôturé le mois de février à 1 827 $ enregistrant son premier rendement mensuel négatif depuis octobre dernier. Le métal jaune a atteint son plus bas niveau depuis le début de l’année à 1 811 $ vers la fin du mois de février pour ensuite se redresser légèrement si bien que son rendement se maintient en territoire positif à 1,6 % jusqu’à présent.

Ce mois-ci encore, les mouvements de prix de l’or ont été dictés par le cycle des taux d’intérêt américains. À la fin du mois, les marchés avaient relevé de 0,5 % leur prévision de taux d’intérêt maximal pour le cycle actuel et reporté le pic de mai à septembre 2023. Les prévisionnistes sont également moins confiants dans une baisse des taux de la Fed avant la fin de l’année, ce qui signifie que leurs attentes ont convergé à la hausse, non seulement pour atteindre, mais aussi pour dépasser la dernière prévision médiane du Federal Open Market Committee (FOMC) pour la fin d’année (5,3 % pour les contrats à terme sur les Fed Funds contre 5,1 % pour la médiane des projections (« dot plots »).

Au cours du mois, les positions sur l’or connues dans les ETF ont reculé à leur plus bas niveau depuis avril 2020. Le manque de souscriptions dans les ETF indique un sentiment loin d’être positif envers l’or sur le plan tactique car, malgré une inflation plus forte, les investisseurs préfèrent les actifs à rendement plus élevé.

Gardez un œil sur… l’inflation américaine.

Prix de l’or et rendements réels des obligations

Les rendements réels américains ont grimpé pendant le mois pour culminer en deçà de 1,6 % contre 1,3 % en début de mois, reflétant l’amélioration des perspectives économiques américaines. Davantage d’investisseurs ont en effet anticipé un atterrissage en douceur de l’économie, certains ayant même introduit l’expression « d’absence d’atterrissage ». Le rapport sur l’emploi non agricole, particulièrement fiable, fait état de 517 000 créations d’emploi, soit plus du double par rapport aux prévisions, qui étaient de 215 000 emplois, ce qui s’est soldé par un temps de réflexion pour les investisseurs. Les chiffres sur les nouvelles commandes recueillis par les enquêtes auprès des directeurs d’achat ont également mis en évidence de meilleures perspectives ainsi qu’une amélioration de la confiance des ménages, soutenue par les dépenses par carte de crédit.

L’inflation est certes plus faible, même si elle ne recule pas aussi vite que prévu, mais les chiffres relatifs aux salaires (un signal d’inflation) sont mitigés. Ce constat se reflète dans le taux d’inflation d’équilibre américain à 10 ans, qui a progressé de 2,1 % en janvier, son plus bas niveau depuis 18 mois, pour atteindre 2,4 % fin février. Bien que certains facteurs d’inflation soient considérés comme modérés, certains arguments peuvent être avancés selon lesquels, au-delà de la demande excédentaire de services hors logement, l’inflation agrégée pourrait rester structurellement plus élevée.

Gardez un œil sur… les surprises économiques américaines.

Prix de l’or et du dollar américain

La prise en compte de hausses de taux supplémentaires aux États-Unis a renforcé l’USD, qui s’est apprécié de 2,7 % en février et a même atteint son niveau le plus haut depuis le début de l’année au cours du mois. Le dollar a enregistré d’importants gains face à l’ensemble des devises du G10, les chiffres économiques ayant pris les marchés à contre-pied. La relation inverse entre l’USD et l’or s’est de nouveau renforcée et se situe désormais à son plus haut niveau depuis 2005.

Au début du mois, la Fed prévoyait de procéder à deux hausses des taux supplémentaires de 25 points de base pour atteindre le pic du taux directeur. La première de ces deux hausses a eu lieu le 1er février, mais trois autres hausses des taux sont intégrées, l’atteinte du pic ayant été repoussée de quatre mois à septembre 2023. Bien que la BCE ait également intégré 0,5 % supplémentaire à son taux directeur maximal, la zone euro ne devrait pas atteindre ce pic avant 2024. C’est donc (encore) le rythme relatif des hausses de taux aux États-Unis par rapport au différentiel de taux d’intérêt qui est responsable du renforcement de l’USD.

Gardez un œil sur… les anticipations relatives de hausses des taux.

Risques d’investissement

La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux.

Informations importantes

Données au 28 février 2023, sauf indication contraire.

Le présent document est un support promotionnel et ne peut être considéré comme une recommandation d’investir dans une quelconque classe d’actifs, valeur ou stratégie. Ne lui sont par conséquent pas applicables (i) les réglementations imposant l’impartialité des recommandations visant des investissements ou stratégies d’investissement, et (ii) toute interdiction de négocier des titres avant sa publication.

Tous les calculs et graphiques figurant dans le présent document sont présentés à titre d’information uniquement ; ils sont fondés sur diverses hypothèses et rien ne garantit que les performances ou les résultats futurs reflèteront les informations ci-incluses.

Lorsque des opinions sont exprimées, elles sont basées sur l’état actuel du marché et elles peuvent être différentes de celles d’autres conseillers en investissement. Par ailleurs, elles peuvent être modifiées sans préavis.