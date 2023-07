Amundi se glisse dans le top 3 de la collecte européenne en ETF au second trimestre

Après 40 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année, la collecte du marché européen des ETF s’est un peu tassée au deuxième trimestre, avec 31,8 milliards d’euros de flux nets, selon les données de Trackinsight. Le leader mondial Blackrock, sous sa marque iShares, s’arroge près de la moitié des souscriptions, avec une collecte de 16,2 milliards, en retrait par rapport aux 19,1 milliards du premier trimestre. Un fléchissement qui profite notamment à Amundi, qui attire 5,1 milliards d’euros de flux, contre 3,2 milliards sur la première partie de l’année. C’est Vanguard qui complète le trio de tête, avec 4,8 milliards d’euros, reléguant DWS à la quatrième place (4,3 milliards).

Quelques ETF tirent plus particulièrement leur épingle du jeu ce trimestre. C’est le cas du iShares Core € Corp Bond Ucits ETF (IEAC) qui attire à lui seul 2,9 milliards d’euros, dans un marché très friand de produits obligataires. Les ETF actions ne sont toutefois pas en reste, à l’image du iShares Core MSCI World Ucits ETF (SWDA) et du Xtrackers MSCI AC World ESG Screened Ucits ETF (XMAW) qui collectent respectivement 2,1 milliards et 1 milliard d’euros. Le BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG ETF (JBEM) frôle, quant à lui, le milliard d’euros de souscriptions, permettant à BNP Paribas AM de grimper en cinquième position des meilleurs collecteurs, avec 1,9 milliard d’euros.

A l’autre bout du classement, WisdomTree et Invesco ferment la marche, avec des sorties de respectivement 855 et 806 millions d’euros. Le premier est pénalisé par ses produits exposés à certaines matières premières, dont les cours ont reflué (or, cuivre, pétrole). Le second a souffert d’une hémorragie sur son Invesco US Treasury Bond Ucits ETF (TRGB), qui perd 1,2 milliard d’euros d’encours et voit ses actifs fondre à 233 millions. Contacté, Invesco n’a pas souhaité faire de commentaire.

Enfin, alors que le rachat de Credit Suisse par son compatriote UBS a été finalisé mi-juin, les deux acteurs ont dû faire face à des sorties cumulées de près de 579 millions d’euros : l’encours du nouvel ensemble sur le marché européen des ETF ne dépasse pas les 98 milliards et reste donc derrière Vanguard (104 milliards).