Investir sur les marchés en période d’incertitude

La faillite de la Silicon Valley Bank et d’autres banques régionales américaines ainsi que le rachat de Credit Suisse en ont été les éléments déclencheurs.

Tant en Europe qu’aux Etats-Unis, la réévaluation des rendements de référence et l’évolution des anticipations du marché quant à l’action des banques centrales ont été considérables. La volatilité des obligations a atteint son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008 alors que celle des marchés actions, bien que significative, a été moindre.

Cet environnement incertain peut conduire les investisseurs à adopter une approche défensive.

