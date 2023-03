Eurofins est pris en grippe par le marché à cause de résultats et d’objectifs amers

L’action Eurofins a plongé de 12,1% à 58 euros mercredi 1er mars 2023, au plus bas depuis deux ans et demi.

Grippe boursière pour Eurofins Scientific. Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement a signé mercredi le plus fort repli du CAC 40, alors qu’il a fait état de résultats annuels et de perspectives 2023 décevants. En clôture, l’action a plongé de 12,1% à...