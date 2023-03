Meta et Snapchat dévoilent à leur tour des concurrents de ChatGPT

La course aux chatbots est lancée entre les grands de la Tech.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La bataille des chatbots s'intensifie, dans le sillage de ChatGPT, l’agent conversationnel de la start-up OpenAI. Après Microsoft et Google, deux nouveaux concurrents entrent dans la course technologique. Meta (Facebook) et Snapchat travaillent à leur tour sur des outils basés sur l'intelligence...