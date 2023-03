Eurofins chute après des résultats et des perspectives décevants

L'action Eurofins chute de 10% mercredi matin, à 59,2 euros, alors que le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement a révisé ses perspectives pour 2023, au sortir d'un exercice 2022 pénalisé par la chute des ventes de tests et de réactifs liés au Covid-19.

L'an passé, le chiffre d'affaires d'Eurofins s'est établi à 6,71 milliards d'euros, stable par rapport à 2021, alors que les revenus liés au Covid-19 ont reflué de 800 millions d'euros sur la période, à 600 millions d'euros. Dans ce contexte, le groupe a relevé sa prévision de chiffre d'affaires mais abaissé celle d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté pour 2023.

Pour cette année, les dirigeants d'Eurofins tablent désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 6,6 milliards et 6,7 milliards d'euros et sur un Ebitda ajusté situé entre 1,35 milliard et 1,40 milliard d'euros, après 1,51 milliard d'euros en 2022. Précédemment, le groupe anticipait pour 2023 un chiffre d'affaires de 6,55 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 1,58 milliard d'euros.

Chute du profit net

Le groupe a par ailleurs publié des résultats globalement inférieurs à ses attentes et à celles des analystes en 2022. Sur la période, son bénéfice net ajusté s'est établi à 683 millions d'euros, contre 1,04 milliard d'euros en 2021.

Eurofins a généré l'an passé un flux de trésorerie disponible de 677 millions d'euros, contre un montant de 1,14 milliard d'euros dégagé en 2021. Pour cette année, les dirigeants anticipent un flux de trésorerie disponible compris entre 700 millions et 750 millions d'euros.