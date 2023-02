Les ventes de Casino ont dépassé 33 milliards d’euros en 2022

L’action Casino perd 37% en un an.

Le groupe de grande distribution Casino a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse au titre de l'exercice 2022, soutenu par les performances de ses magasins en Amérique latine et des formats porteurs en France.

L'an passé, les ventes du distributeur se sont établies à 33,61 milliards d'euros, en croissance de 10% sur un an en données publiées et de 5,2% en données comparables, c'est-à-dire hors essence, effets de change et variations de périmètre.

Sur le périmètre France Retail, hors promotion immobilière, Cdiscount et RelevanC, les ventes ont augmenté de 1,5% en 2022 en données comparables, à 14,21 milliards d'euros, portées par le dynamisme des magasins de proximité (+6,6%) et par l'enseigne Franprix (+3,4%). Casino a poursuivi sa croissance en Amérique latine, où son chiffre d'affaires a progressé de 12,3% l'an passé en données comparables, à 17,79 milliards d'euros.

Selon FactSet, les analystes tablaient, en moyenne, sur un chiffre d'affaires de 33,32 milliards d'euros pour le groupe Casino en 2022, dont 14,24 milliards d'euros pour le périmètre France Retail et 17,59 milliards d'euros pour la zone Amérique latine.