Baidu veut contrer ChatGPT

Baidu contre-attaque, face au succès de ChatGPT et Bard, les robots conversationnels américains.

L'éditeur du moteur de recherche chinois a fait état de résultats solides pour le dernier trimestre 2022, supérieur aux attentes. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 33,1 milliards de yuans (environ 4,51 milliards d'euros), pour le trimestre clos en décembre, au-dessus du consensus Bloomberg de 32,1 milliards de yuans. Son bénéfice net trimestriel a presque triplé en un an, pour atteindre près de 5 milliards de yuans, avec les gains sur investissements.

De quoi se redresser un peu au terme d'une année 2022 difficile pour la tech chinoise: le groupe a accusé, sur l'ensemble de l'année, un bénéfice net en chute de 26% sur un an, à 7,56 milliards de yuans (1,03 milliard d'euros), et un chiffre d'affaires de 123,68 milliards de yuans (16,86 milliards d'euros), en recul de 1%.

Baidu a en outre annoncé un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars (4,70 milliards d'euros), effectif jusqu'à fin décembre 2025. Ces rachats d'actions peuvent être effectués sur le marché libre « aux prix du marché en vigueur, dans le cadre de transactions négociées en privé, de transactions en bloc et/ou par d'autres moyens légalement autorisés, en fonction des conditions du marché et conformément aux règles et réglementations applicables », indique la firme dans un communiqué. Le conseil d'administration de la société « pourra autoriser un ajustement de ses conditions et de sa taille », précise-t-elle.

Résultat immédiat, le groupe coté à Wall Street a brièvement bondi de près de 6% en Bourse mercredi en début de séance, à 149,16 dollars, avant de retomber en terrain négatif, perdant plus de 3,50% en cours de séance.

Surtout, face aux prouesses de ChatGPT, ce robot basé sur l'intelligence artificielle (IA) capable de simuler une conversation, la firme de Pékin a mis les bouchées doubles pour lancer sa réplique. Baidu devrait déployer son robot 'Ernie Bot' dès le mois de mars, et l'intégrer dans ses services de recherche phares. Des partenaires de divers secteurs, allant de la construction automobile aux sites d'actualités, vont utiliser l'outil de Baidu, a déclaré mercredi Robin Li, le fondateur de Baidu, dans un communiqué.

Basé sur l'IA générative, comme ChatGPT de la start-up OpenAI et Bard de Google, Ernie Bot sera destiné avant tout au marché chinois. « Le modèle sur lequel nous travaillons actuellement sera plus adapté à la langue chinoise et au marché chinois que les modèles développés à l'étranger », a déclaré Robin Li lors d'une conférence téléphonique, rapportée par Reuters.